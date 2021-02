L’incendio scoppiato nella notte distrugge un’auto. È accaduto ad Alliste

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli per domare le fiamme che avevano avvolto un’auto parcheggiata in strada, ma quando l’incendio è stato spento della vettura non era rimasto più nulla se non un ammasso di lamiere carbonizzate. Non è il primo rogo di auto che scoppia nel cuore della notte e che impegna i caschi rossi. Questa volta è accaduto ad Alliste.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri del Nor – sezione radiomobile della compagnia di Casarano che hanno cercato degli indizi utili a capire la natura del gesto. Le fiamme, come detto, hanno completamente distrutto il mezzo, ma i danni sono ancora in corso di quantificazione.

Le indagini sono nelle mani dei carabinieri della stazione di Racale che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto.