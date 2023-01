80enne litiga con i vicini e si barrica in casa. Intervengono i Carabinieri per paura che fosse armato

Sono stati momenti di concitazione quelli che si sono vissuti a Patù, nel Capo di Leuca. Un 80enne del posto si è barricato in casa dopo una lite con i vicini. La paura della comunità cittadina era che l’uomo fosse armato, visti alcuni precedenti del passato. Intanto i Carabinieri presidiavano l’abitazione dopo aver chiamato il 118 affinché gli operatori sanitari intervenissero in via precauzionale.

Alla fine l’uomo ha provato a scappare dal retro della casa senza dare voce ai militari ma è stato bloccato e consegnato ai sanitari.

I fatti

Allertati dai vicini, nel pomeriggio sono immediatamente intervenuti i militari della Compagnia di Tricase dando conferma alle voci della lite tra persone che abitavano a stretto contatto. La paura che un 80enne si barricasse in casa armato era più che fondata

A quanto si apprendeva dalle voci che giravano nel piccolo paese della provincia di Lecce, in passato l’uomo avrebbe fatto partire un colpo di arma da fuoco all’interno della sua abitazione. E per questo si temeva che potesse ripetersi il gesto anche in questa domenica di gennaio.

Come detto, sul posto erano presenti oltre ai militari anche gli operatori sanitari del 118, che erano giunti sul posto con una equipe sanitaria a bordo di autoambulanza.