Dramma ad Arnesano, macellaio si toglie la vita. Lascia moglie e tre figli

Quando la notizia ha fatto il giro del paese, nessuno riusciva a credere che Luca Arnesano si fosse tolto la vita. Se n’è andato, così, senza un perché a soli 44 anni lasciando la moglie e tre figli.

Restano nella sfera personale i motivi che hanno spinto il macellaio a compiere un gesto così estremo. L’uomo si sarebbe impiccato nel laboratorio accanto alla macelleria di via Materdomini, ad Arnesano. Quando la moglie ha fatto la drammatica scoperta, per lui non c’era più nulla da fare. Ai sanitari, intervenuti all’angolo con via Roma su segnalazione di alcuni vicini che hanno ascoltato le urla disperate della donna, non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

Resta l’incredulità e il dolore, non solo per i familiari. Tutta la comunità è sotto choc. Chiunque abbia avuto il piacere di conoscere il 44enne afferma che era una persona solare, gioviale e di compagnia. Nessun sentore, quindi, che stesse meditando il suicidio. Esterrefatto anche il primo cittadino, Emanuele Solazzo: “Sono incredulo e sconvolto. Non esitono parole giuste da dire in questo momento – ha dichiarato il sindaco – non posso far altro che abbracciare la famiglia a cui manifesteremo tutta la nostra vicinanza”.