Ecco i lupi delle Cesine. La prova nelle immagini straordinarie delle fototrappole

È arrivata la prova, la conferma ufficiale dopo tanti indizi. Il sospetto che potessero esserci i lupi nell’oasi naturale delle Cesine di Lecce è diventato una certezza con le immagini ricavate l’altra notte dalle fototrappole accuratamente piazzate dal personale del WWF.

Appena un mese fa il nostro approfondimento su Le Cesine ci aveva portato ad immaginare la presenza del predatore, avvistato da qualche escursionista anche di giorno (ma in lontananza). Così, sulla scorta delle notizie confermate dagli uomini della Forestale e dal direttore della Riserva Giuseppe De Matteis (che con senso di responsabilità e la giusta prudenza non ha voluto rendere ufficiale la presenza del lupo nel perimetro dell’Oasi WWF fino a prova certa), siamo giunti ad un traguardo storico, quello che immortala due canidi con passo e fattezze da lupo doc.

Del resto le evidenze c’erano già. Tutti ricordano i cinghiali, o maiali selvatici, che mettevano a dura prova la pazienza degli operatori naturalistici e dei conduttori dei fondi agricoli, ebbene adesso degli allegri suidi rimane un numero oltremodo ridotto, insieme al ritrovamento di alcune carcasse spolpate da ‘misteriosi’ predatori. Quali? Beh il cerchio si restringe, e di molto; solo un animale può fare certe cose nell’Italia meridionale: il lupo.

E allora ricapitolando: il lupo abita comodamente in Salento, si sposta e va a caccia come se stesse sugli altopiani del Monte Pollino fra Basilicata e Calabria, non arreca alcun danno, anzi mantiene in equilibrio l’ecosistema e svolge un’azione selettiva di straordinaria importanza.

Qui il lupo si sente a casa. Oggi Le Cesine, grazie anche alle condizioni generate dall’attuale dirigenza raggiungono il punto più alto della loro storia, diventando un luogo di eccellenza, fra i primi in Italia per le concomitanti e sorprendenti peculiarità che insistono, tutte insieme, al cospetto del mare.