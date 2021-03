Maglie, cocaina e bilancino di precisione in casa. Nei guai un 44enne

Ancora un altro caso di droga nella provincia di Lecce. A finire nei guai è stato un 44enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella propria abitazione. Sono stati i Carabinieri della sezione radiomobile Norm della compagnia di Maglie a trarre in arresto in flagranza di reato l’uomo, a seguito della perquisizione domiciliare.

I militari, infatti, hanno perquisito la casa dell’uomo nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di: 50 grammi di cocaina divisa in 29 involucri; 3 pezzi di hashish per un totale di 16 grammi; 20 grammi di mannite, una sostanza da taglio; un bilancino di precisione; denaro in contanti per un totale di 380 euro, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio; infine, materiale vario per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli uomini in divisa e i reperti sono stati assunti in carico e debitamente custoditi attesa di essere versati presso l’ufficio corpi reato. L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime di arresti domiciliari.