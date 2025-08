Tragedia a Tricase Porto: 62enne muore dopo aver avuto un malore in mare.

Una giornata che doveva essere all’insegna del relax e del ritorno alle proprie radici si è trasformata in tragedia. Un uomo di 62 anni, originario di Tutino, ma residente da tempo in Germania, ha perso la vita nelle acque di Tricase Porto dopo essere stato colto da un malore, in un tratto di mare noto come “Dietro l’Arco”.

La macchina dei soccorsi è scattata quando l’orologio aveva appena segnato le 10.00 attorno alle ore 10.00. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne, rientrato nel Salento per trascorrere qualche giorno di vacanza, si era recato in quella suggestiva insenatura per godere del sole e del mare della sua terra d’origine. Ma, mentre era in acqua, sarebbe stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sono stati alcuni bagnanti a notare l’uomo in difficoltà. Senza perdere tempo hanno lanciato l’allarme e chiesto aiuto. Sul posto, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Presenti anche gli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Quella che doveva essere una parentesi di tranquillità si è chiusa nel dolore di una tragedia consumata sotto gli occhi sgomenti dei bagnanti che hanno assistito impotenti alla scena.

L’intera comunità di Tutino e Tricase è scossa per l’accaduto. Un lutto improvviso che lascia un vuoto profondo tra parenti, amici e concittadini, molti dei quali lo ricordano con affetto e stima.