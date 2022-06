Maltempo, a Lecce si contano i danni. 28 interventi dei Vigili del Fuoco

L’attesa di una pioggia che rinfrescasse l’aria del Salento dopo gli ultimi giorni torridi non aveva fatto i conti con la forza del maltempo e del temporale che si sono abbattuti sul Salento e sul capoluogo in particolare. Dalle ore 13.30 due squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente a due squadre di supporto sono state, infatti, impegnate a Lecce per interventi dovuti ai danni procurati dall’abbondante acqua caduta.

Via Corvaglia, Via del Delfino, Viale Gallipoli, Via Basento, Via Brunetti, via De Blasi le strade più colpite. Segnalazioni in redazione sono giunte anche dai residenti di Viale Aldo Moro e Viale Roma, nella Zona 167 A: proprio all’altezza della rotatoria prospiciente la Regione Puglia si era creato un pantano in cui hanno rischiato di rimanere bloccate varie automobili.

Le squadre hanno operato per svuotare cantine e scantinati. Alle ore 19.30 la situazione è tornata sotto controllo anche se alcuni interventi si stanno ultimando. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche in Piazza Sant’Oronzo per la caduta di alcuni calcinacci. 28 gli interventi totali dalle 13.30 alle 19.30.

A San Cataldo, in Via Giovanni Keplero, a causa della pioggia è esondata la fognatura allagando le abitazioni.