Maltempo in Salento, fulmine colpisce Porta Rudiae a Lecce. Danni anche al Duomo

Ha lasciato tracce dietro di sé il maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Salento e anche Lecce, provocando danni a Porta Rudiae e al Duomo del capoluogo barocco. Strade allagate, traffico paralizzato e fulmini non hanno risparmiato Lecce andata nel caos nelle scorse ore.

L’iconica statua del Santo Patrono di Lecce posizionata su Porta Rudiae, inoltre, è stata colpita da un fulmine subendo alcuni danni. A spiegare l’evento, forse, è la conformazione della statua che raffigura il santo con la mano destra alzata.

Scampata la bomba d’acqua, sul posto si è recata la Polizia per accertare i danni: solo esami successivi potranno confermare se effettivamente la statua abbia subito gravi danni. Intanto, si riportano danni anche al Duomo di Lecce dove un altro fulmine è caduto, rompendo una finestra e forse arrecando danni al muro sopra l’ingresso principale.

Si apre una buca in Via De Mura

Nella periferia di Lecce, invece, in Via De Mura, nei pressi del mercato ortofrutticolo della città, si è aperta una buca nei pressi dei lavori in corso presenti. Una automobile, così, è stata parzialmente inghiottita senza recare danno fortunatamente alle persone.