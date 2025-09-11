Salento colpito dal maltempo, notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco

Il Salento si è risvegliato dopo una notte di maltempo e disagi, che ha visto le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce impegnate senza sosta. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova la provincia, causando danni e richiedendo numerosi interventi per garantire la sicurezza della popolazione.

Le avverse condizioni meteo hanno provocato la caduta di alberi e rami su diverse arterie stradali, rendendo la circolazione pericolosa e creando ingorghi. I Caschi Rossi sono intervenuti prontamente per rimuovere gli ostacoli, mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare il prima possibile la normale viabilità.

I disagi più significativi si sono registrati in diverse zone: a Lecce, la situazione è stata particolarmente critica nelle vie Bachelet, Lodi, Dell’Abate e Cagliari, oltre che sulla tangenziale est, all’altezza dell’Hotel Messapia; a Otranto, i problemi si sono concentrati sulla SP 366 e sulle strade parallele, dove la caduta di alberi ha reso difficile la circolazione, infine, a Gallipoli, un albero caduto sulla SP 286, in prossimità della “Strada Lu Rinaru”, ha richiesto un intervento immediato per sbloccare il traffico.

Oltre agli interventi legati al maltempo, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati anche a Giuggianello per un incendio in un’abitazione in via del Mare 52. Le fiamme, che hanno interessato una camera da letto, sono state prontamente domate dalle squadre intervenute sul posto. L’intervento non si è limitato allo spegnimento, ma ha compreso anche la messa in sicurezza dell’area per prevenire ulteriori danni e garantire l’incolumità degli inquilini.