Aveva comportamenti aggressivi e violenti, 63enne allontanato da casa e dalla moglie

I maltrattamenti assumevano spesso “sfumature” diverse, ma tutti i comportamenti che un 63enne di Galatone aveva nei confronti della moglie erano aggressivi. Tanto è bastato per convincere il Gip del Tribunale di Lecce ad emettere un provvedimento nei suoi confronti del marito ‘violento’.

Così, nelle scorse ore, i carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta dell’abitazione del galatinese stringendo tra le mani un’ordinanza che gli ordinava di allontanarsi dalla casa familiare e gli vietava di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla consorte.

La misura è solo l’ultima pagina di una storia di maltrattamenti ricostruita dai militari. Le indagini, nate dalla denuncia sporta dalla vittima, hanno permesso di ricostruire l’incubo vissuto dalla donna tra le mura di casa. Il coniuge, in più occasioni, l’avrebbe maltrattata manifestando condotte violente e aggressive nei confronti della parte offesa. Per questo, come detto, è stato allontanato dalla casa coniugale e non potrà più avvicinarsi alla vittima.