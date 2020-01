Cerca di aggredire la moglie, ma i Carabinieri lo impediscono: marito-violento finisce in Carcere

Solo l’intervento dei Carabinieri della stazione di Taviano ha evitato il peggio. Stringendo tra le mani una denuncia/querela presentata da una donna, infatti, gli uomini in divisa hanno potuto arrestare, in flagranza di reato, un marito-violento. Da tempo l’uomo maltrattava la sua compagna. Una lunga catena di violenze, culminate con il tentativo di aggressione avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. Fortunatamente, come detto, la presenza dei militari ha evitato che la situazione prendesse una piega ancor più drammatica. Una volta concluse le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Borgo San Nicola.

Ricettazione a Trepuzzi

Le porte del Carcere di Lecce si sono aperte anche per Marco Maggio, 30enne di Trepuzzi, ‘chiamato’ a regolare il suo conto con la giustizia. Tutto è cominciato quando i Carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta della sua abitazione per consegnargli un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Brindisi. Dovrà scontare la 4 anni e mezzo di reclusione con l’accusa di ricettazione. Reato commesso nel 2015, a Torchiarolo. Il giovane, accompagnato dai militari a Borgo San Nicola, dovrà pagare anche una multa di 36mila euro.