Manovra azzardata in centro città e l’auto si ribalta

Paura nel corso della prima serata di questa ultima domenica di novembre nel centro di Lecce. Siamo in via Sozy Carafa, strada che si immette nel lungo Viale dell’Università, nei pressi dell’Archivio di Stato cittadino.

Qui, per cause ancora tutte da accertare, un’auto si è ribaltata, finendo interamente capovolta. Ancora ignoto, come detto, il motivo del sinistro, ma dalle prime ricostruzioni pare che il tutto sia avvenuto in forma autonoma, con l’auto in marcia che è andata a collidere con un mezzo parcheggiato su un lato della strada.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno aiutato l’automobilista ad abbandonare l’abitacolo del veicolo.