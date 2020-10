Coronavirus, 146 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della asl con i contagi comune per comune

Sono 146 gli attuali positivi in provincia di Lecce contro i 140 della scorsa settimana. Sono le persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che lo hanno superato, ma attendono il risultato negativo del tampone. Archiviate le vacanze e i viaggi in uno dei Paesi “a rischio” come Spagna, Grecia, Albania e Croazia o nella zone sotto osservazione sono ancora tanti – ben 107 – i salentini che hanno contratto l’infezione da Sars-Cov2 all’estero. I cosiddetti «casi da rientro» che hanno fatto salire la curva dei contagi. 13 sono i ricoverati nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce.

Sono i numeri, scritti nero su bianco, nel report della Asl di Lecce che, ogni settimana, fotografa l’andamento dell’epidemia. Nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei ricoveri (357) e dei decessi (65) dall’inizio della pandemia, il numero dei Covid-positivi attualmente ricoverati (13), i tamponi eseguiti (61.786), i “comuni” contagiati e i borghi che non hanno avuto mai avuto un caso di Coronavirus.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Alezio 1 caso

Andrano 1 caso

Aradeo 5 casi

Arnesano 1 caso

Campi salentina 3 casi

Carminano 1 caso

Casarano 4 casi

Cavallino 2 casi

Collepasso 1 caso

Copertino 1 caso

Diso 1 caso

Gagliano del Capo 1 caso

Galatina 1 caso

Galatone 9 casi

Gallipoli 1 caso

Lecce 12 casi

Lequile 1 caso

Leverano 3 casi

Lizzanello 3 casi

Maglie 4 casi

Martano 2 casi

Matino 2 casi

Melissano 2 casi

Melpignano 2 casi

Monteroni di Lecce 1 caso

Muro leccese 1 caso

Nardò 8 casi

Novoli 1 caso

Poggiardo 1 caso

Presicce-Acquarica 1 caso

Salice salentino 10 casi

San Cesario di Lecce 1 caso

Sannicola 1 caso

Specchia 2 casi

Tricase 1 caso

Ugento 2 casi

Vernole 1 caso

Temporaneamente presenti 50

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 146. 107 hanno contratto il virus all’estero. Ecco perché è importante compilare il modulo di auto-segnalazione sul sito della Regione. Lo screening, insieme al prezioso lavoro di contact-tracing, si sta rivelando un’arma fondamentale e determinante per spegnere eventuali focolai. Al momento, sono 13 le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

I comuni con zero contagi

Alliste, Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano salentino, Castri di Lecce, Castrignano del Capo, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Giurdignano, Guagnano, Martignano, Melendugno, Miggiano, Minervino di Lecce, Neviano, Nociglia, Otranto, Parabita, Racale, Salve, Sanarica, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Uggiano la Chiesa, Veglie, Zollino, Porto Cesareo.

I comuni covid-free

Sono 17 i comuni con zero contagi dall’inizio della pandemia ad oggi: Alessano, Botrugno, Castrignano de’ Greci, Castro, Giuggianello, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Ortelle, Palmariggi, Patù, Ruffano, San Cassiano, Seclì, Spongano, Surano, Tiggiano e Tuglie.