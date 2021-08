Discutono su cosa mangiare a pranzo, ma la lite finisce a botte: marito e moglie nei guai

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00 quando i Carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina sono dovuti intervenire in un’abitazione per una lite animata, anzi violenta. Una volta varcata la soglia di casa, gli uomini in divisa hanno trovato marito e moglie – un 76enne e una 74enne di Veglie – che se “se le stavano dando di santa ragione”. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la discussione sul cibo da acquistare per pranzo era degenerata in una vera e propria aggressione tra le mura domestiche.

La scintilla, scoppiata per gli alimenti, aveva ‘incendiato’ gli animi della coppia che hanno cominciato a discuttere. Capita spesso in una famiglia “confrontarsi” su cosa portare in tavola, ma questa volta le parole non sono bastate più. E marito e moglie sono passati alle mani, tant’è che quando sono intervenuti i militari i ‘segni’ di quella zuffa erano ben visibili su braccia e mani, pieni di escoriazioni ed ematomi.

Piccole ferite che hanno reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno medicato i coniugi, sul posto. Una volta finito, per la coppia sono arrivati anche i guai: sono stati denunciati a piede libero come previsto dall’art. 69/2019 (codice rosso) – 572 c.p..