Picchia la moglie anziana con calci e pugni, nei guai 83enne di Melissano

Un caso di maltrattamenti in famiglia, un altro caso di violenza sulle donne. Ad essere picchiata e maltrattata questa volta è stata una donna di 82 anni, in casa, a Melissano. L’autore delle percosse il marito, che è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Melissano, coadiuvati dalla sezione radiomobile della Compagnia di Casarano a prendere l’uomo.

I fatti

Nella scorsa notta, poco prima delle 22:30, si è verificato l’episodio di violenza ai danni dell’anziana. Per futili motivi la coppia aveva litigato, tanto da spingere l’uomo di 83 anni a picchiare la moglie con calci e pugni. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri che giunti presso l’abitazione dove la coppia abita, hanno arrestato l’uomo.

La donna 82enne è stata visitata dai medici che hanno accertato la presenza di lesioni, per fortuna non troppo gravi. La povera maltrattata si riprenderà nel giro di qualche giorno.

Quanto all’uomo, espletate le formalità di rito, dovrà scontare gli arresti domiciliari nella propria abitazione, nella speranza che l’episodio che gli è valso l’arresto non si ripeta.