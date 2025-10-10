Tenta di strangolare la moglie, ma viene fermato dai Carabinieri. Tragedia sfiorata a Copertino

Nel pomeriggio di ieri, a Copertino, un dramma familiare è stato scongiurato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Tenenza locale, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, un uomo del posto, verosimilmente in preda a una grave crisi psicotica, avrebbe aggredito la moglie all’interno dell’abitazione con l’intento di strangolarla.

La donna, dopo alcuni momenti di terrore, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

Allertati dai vicini, i militari sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e procedendo al suo arresto, evitando conseguenze ben più gravi.

La vittima, in evidente stato di shock, ma non in pericolo di vita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Copertino, dove è stato attivato il protocollo “Rosa”, previsto nei casi di violenza domestica.

L’uomo, già seguito da tempo dai servizi di salute mentale, è stato accompagnato al reparto psichiatrico dell’ospedale di Galatina, dove è attualmente sottoposto a piantonamento dai Carabinieri.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, informato dell’accaduto, sta coordinando le indagini e disponendo ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica e le circostanze del gesto.

Naturalmente, è importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.