Martano, scontro tra due auto all’incrocio via Mameli-via Calimera, una esce fuori strada

È di poco fa l’incidente che ha coinvolto due automobilisti nel comune di Martano. A fare da luogo dell’incidente è stato l’incrocio tra via Mameli e via Calimera. Non è chiaro come le due auto, presumibilmente una Toyota scura ed una Opel Agila bianca, come si evince dalle foto, si sarebbero scontrate, nemmeno a giudicare dai danni riportati dalle vetture, probabilmente ignorando il semaforo che regola l’incrocio. In seguito allo scontro la Toyota sarebbe uscita fuori strada, presumibilmente spinta dall’urto, e si sarebbe ribaltata.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri e i primi soccorsi che hanno immediatamente trasportato gli occupanti delle vetture in ospedale, in maniera preventiva. Le due ambulanze giunte sul luogo dell’incidente avrebbero assegnato codice rosso ai protagonisti della vicenda, che probabilmente non sono di Martano. Ma una volta giunti in ospedale, non sembrerebbero aver riportato gravi ferite.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare.

Articolo in aggiornamento.