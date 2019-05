Mattinata infuocata per i Vigili del Fuoco di Tricase, due auto avvolte dalle fiamme

Notte bollente per i Vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che sono dovuti intervenire questa mattina per ben due volte. È stata una coincidenza, certamente, ma nelle prime ore della mattinata odierna due auto sono state avvolte dalle fiamme, seppure in condizioni diverse.

Si parte con Ruffano. Sono le 4:30 del mattino quando gli uomini in divisa del distaccamento di Tricase sono dovuti intervenire. Su una stradina laterale alla via per Taurisano, alle porte del comune salentino, un’auto, molto probabilmente oggetto di furto, è stata protagonista di un incendio. Saranno stati i presunti autori del furto a decidere di sbarazzarsi della macchina, ma al momento non si sa nulla di più.

Solo qualche ora dopo, il secondo intervento, ma questa volta per circostanze meno sospette. Sono le 8 del mattino quando il conducente di una Fiat Punto, di sua proprietà, si accorge che qualcosa non va: dal cofano della sua macchina esce fumo. Spinto dalla preoccupazione, C.L., queste le sue iniziali, accosta e scende dall’auto. Non appena fuori, l’incendio. Il motore dell’auto prende fuoco, probabilmente a causa di un guasto, danneggiando gravemente l’auto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prevenuto l’espandersi delle fiamme e guai ben peggiori. Per fortuna, nessuno si è fatto male, considerato anche l’orario normalmente trafficato.