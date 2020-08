Nuova maxi rissa all’alba a Gallipoli: bottiglie rotte e due ragazzi feriti. Indagano le forze dell’ordine

Nuova rissa, alle prime luci dell’alba, nella zona di Lido San Giovanni a Gallipoli. Questa mattina, poco dopo le 5.30, per la seconda volta nel giro di poche ore, le forze di polizia sono state allertate dai residenti di via Savonarola. Urla, fragore di bottiglie rotte e ragazzi feriti. Due 19enni sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche a causa, rispettivamente, di una ferita ad un occhio ed a diversi tagli sul petto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, guidati dal Tenente Francesco Battaglia e gli agenti del commissariato locale.

Non si esclude che tra i protagonisti della rissa, vi siano gli stessi ragazzi di giovedì scorso e che si sia trattato di un regolamento di conti.

Ricordiamo che due giorni fa, all’alba, sempre nella zona di Lido San Giovanni, le forze dell’ordine sono state allertate dai residenti per una rissa. Presumibilmente, si è trattato di un violento alterco scoppiato tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada.

Durante il sopralluogo sono state perfino trovate macchie di sangue per terra. Anche in questo caso, le investigazioni sono in corso per individuare i responsabili.

Non solo, poiché qualche ora prima, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante in una nota discoteca. Due ventenni sono stati raggiunti agli occhi mentre ballavano in pista, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Naturalmente sono stati momenti di terrore e la serata danzante è stata interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono alla ricerca dell’autore del gesto che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un aiuto potrebbe venire dalla visione delle immagini di video sorveglianza.