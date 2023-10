Continuano le ricerche del medico leccese disperso sul Pollino

A valle è tornato solo il figlio con il quale aveva scalato una montagna del Pollino, mentre un noto medico leccese sembra sparito nel nulla. Sono ore di angoscia quelle che stanno vivendo i familiari di Lucio Petronio, volto conosciuto in città anche per aver ricoperto l’incarico di direttore del Centro igiene mentale della locale Asl. Il medico psichiatra è disperso, di lui si sono perse le tracce. Solo il cellulare è stato ritrovato, spento, dai soccorritori a cui il figlio aveva chiesto aiuto. Telefono ora finito nelle mani degli uomini in divisa che lo controlleranno per verificare, con il sistema gps, gli ultimi spostamenti.

L’ex direttore, amante dello sport e dell’avventura,si era concesso qualche giorno di vacanza in Calabria. E venerdì aveva programmato un’escursione nella zona del “Santuario della Madonna del Pollino”, salendo fino a Sella Crispo, la quinta cima più alta del massiccio. Tornato a valle, il figlio che, stando a quanto ha raccontato, lo ha perso di vista, ha dato l’allarme facendo scattare la macchina delle ricerche. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco nonché i carabinieri forestali, i cani molecolari, specializzati nella ricerca di persone scomparse hanno setacciato il percorso, ma del medico ancora nessuna traccia. Trovato solo il cellulare non lontano da Serra Crispo, spento. Lo stimato professionista conosce bene quei luoghi. Grande appassionato di montagna, più volte aveva percorso i sentieri del Parco del Pollino ricco di paesaggi suggestivi, ma il timore è che possa aver avuto un malore o possa essere caduto. E senza telefono non abbia potuto chiedere aiuto.

Indossava un giubbino arancione e aveva un zaino di colore rosso, qualora possa essere utile a chi percorre i sentieri che conducono a Serra Crispo e al Santuario della Madonna del Pollino. Ogni ora è importante. Per questo le ricerche continuano senza sosta