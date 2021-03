Melissano, uno toglie i soldi alla madre anziana, in tre fuggono dal posto di blocco. 10 denunce a piede libero

Giornata di fuoco per Melissano dove ben 10 persone state deferite in stato di libertà per vari reati. A finire nei guai è stato un uomo, in qualità di amministratore di sostegno della madre anziana, che si appropriava illecitamente di somme di denaro. I soldi, infatti, non venivano utilizzati per i bisogni della donna che, per assicurarsi i beni di prima necessità, è stata costretta a chiedere il sostegno alimentare ai servizi sociali del Comune di Melissano. Il figlio, dunque, è stato deferito in stato di libertà.

Tre uomini, invece, si sono sottratti al controllo della circolazione stradale. Mentre si davano alla fuga hanno causato un incidente ai danni di un’altra auto, provocando lievi lesioni alle persone a bordo. È in quel momento che hanno ben pensato di continuare la fuga a piedi, omettendo di soccorrere le persone ferite dell’auto colpita. Per fortuna i carabinieri sono riusciti a fermarli.

Intanto, una donna, a seguito di un incidente stradale si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti previsti per accertare lo stato di ebrezza e di sottoposizione agli effetti di sostanze stupefacenti. Un uomo, invece, non ha saputo giustificare l’assenza della sua auto dal luogo di custodia, dove doveva trovarsi in seguito al sequestro per violazione del codice della strada.

Un altro uomo, sottoposto alla misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è finito nei guai omettendo di svolgere le ore prestabilite di attività non retribuita in favore della collettività presso il comune di Melissano. Un uomo, poi, con l’obbligo di dimora in Casarano è stato trovato a Melissano, in violazione alle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.

Infine, due uomini sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali hanno reiterato la violazione delle prescrizioni imposte.