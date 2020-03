Case popolari e abusivi, minacce all’Assessore Silvia Miglietta. Tutti solidali con lei

Una minaccia non tanto velata è stata rivolta all’Assessore al Welfare del Comune di Lecce Silvia Maglietta. I motivi? La gestione della delicata questione relativa agli alloggi popolari e gli sgomberi che la Giunta è intenzionata ad ordinare.

La notizia si è diffusa nella giornata odierna, anche se i fatti risalgono a circa una settimana fa. Il tutto sarebbe avvenuto durante un colloquio con una occupante abusiva delle case popolari direttamente nell’ufficio dell’Assessore, anche alla presenza di un agente della Polizia Locale. Per Silvia Maglietta, che non è nuova a tali episodi, si è reso necessario sporgere denuncia negli uffici della Questura, dove è stata accompagnata dal Sindaco Carlo Salvemini.

Decine le manifestazioni di vicinanza. e solidarietà ricevute da più parti all’Assessore Maglietta. Dalla maggioranza del governo cittadino si leva la voce di Antonio Rotundo, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Carafa. “In questi anni il PD ha combattuto con forza e determinazione per l’affermazione dei diritti dei cittadini contro la logica delle clientele e dello scambio politico che ha trasformato nella nostra città i diritti in favori e negato il diritto alla casa a tante famiglie per bene collocate nella graduatoria degli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che hanno atteso invano il loro turno che non è mai arrivato perché le case venivano sistematicamente occupate senza titolo.

La solidarietà mia e dell’intero gruppo consiliare è innanzitutto condivisione e sostegno ad una linea politica di gestione dell’assessorato di netta discontinuità con logiche del passato, oltre che vicinanza personale ed umana: vai avanti Silvia, d’altro canto sapevamo che affermare legalità e diritti non sarebbe stato un passaggio né facile né indolore e che avremmo incontrato ostacoli resistenze e reazioni, ma in questa importante battaglia non sei né sarai sola, siamo e saremo tutti accanto a te”, si legge.

Un attacco alla legalità. Lo definisce così il gruppo di “Civica”, che in una nota scrive: “per troppo tempo il bene comune è stato gestito dal malaffare, liberarci da tutto questo è difficile ed è un cammino lento e a tratti molto complesso e non scevro da rischi anche personali di chi si espone come i nostri amministratori, ma noi di Civica siamo al loro fianco, vicini a Silvia a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà, procediamo con lei e con tutta la giunta comunale che sta attuando un cambiamento di cui tutti i cittadini, soprattutto coloro che sino a ieri erano stati dimenticati, gioveranno”.

Una testimonianza di solidarietà giunge anche da Filomena D’Antini, Consigliera di Parità della Provincia di Lecce in quota Forza Italia. “Ferma condanna per le spregevoli minacce rivolte all’assessore Silvia Miglietta alla quale esprimo piena solidarietà e vicinanza, convinta che niente può piegare la politica quando quest’ultima è svolta con dedizione e correttezza al servizio del bene pubblico“, conclude D’Antini.

Un comunicato è giunto anche dai sindacati degli inquilini della provincia di Lecce (Sicet, Sunia e Uniat). “Riteniamo che la lotta all’abusivismo negli alloggi Erp sia una piaga da combattere con tutti i mezzi, perché ciò toglie il diritto a chi da tempo attende un alloggio ed è inserito regolarmente nelle Graduatorie.

Le OO.SS. sono affianco di tutti gli inquilini che rispettano le regole di democrazia e legalità”.