Sorpresi a bere alcool in un bar, minacciano e insultano i Carabinieri: due giovani nei guai

Minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi ai test per verificare se avessero assunto alcool o sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse che i carabinieri della compagnia di Maglie hanno contestato ad un uomo e una donna, deferiti in stato di libertà dopo una notte “movimentata”.

Tutto è cominciato quando gli uomini in divisa li hanno sorpresi mentre stavano bevendo alcool in compagnia di altre persone all’interno di un bar. Una scena che non si adatta alle restrizioni imposte per ‘combattere’ il Coronavirus. È stato in quel momento che per i due sono cominciati i guai. Forse non hanno preso bene il controllo, fatto è che hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari.

Le minacce condite da frasi colorite contro i militari sono state solo l’inizio. La donna, che sembrava ubriaca, si è messa alla guida della sua auto nonostante i Carabinieri le avessero ‘consigliato’ di non farlo. Solo che, quando ha ingranato la marcia, ha sbattuto contro un’altra vettura, regolarmente parcheggiata in strada.

Dopo il piccolo incidente, è stata fermata da una pattuglia della sezione radiomobile per le necessarie contestazioni di violazione al Codice della Strada. E mentre gli uomini in divisa scrivevano, lei ha continuato a minacciare i militari. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato.

I due sono stati sanzionati anche per le violazioni delle norme anti-covid imposte per evitare la diffusione del virus. Anche il bar è stato chiuso temporaneamente per cinque giorni.