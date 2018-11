Minaccia e strattona la madre per avere i soldi e comprare droga, un arresto a Ugento

E’ accaduto nella serata di ieri a Ugento dove i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, Alessandro Franza, ugentino di 34 anni.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 presso l’abitazione dell’uomo. Qui poco prima il 34enne aveva minacciato e strattonato la propria madre di 72 anni.

L’intento era quello di costringerla a consegnargli denaro contante per l’acquisto di sostanza stupefacente.

L’uomo, nella foga, ha danneggiato alcune suppellettili all’interno dell’abitazione.

Gli uomini dell’Arma, dopo l’arresto, lo hanno condotto in carcere.