Armato di roncola e coltello minaccia moglie e figli, ‘spedito’ in carcere

Le lancette dell’orologio avevano segnato l’una di notte quando i Carabinieri della stazione di Novoli, in collaborazione con la sezione radiomobile della compagnia di Campi salentina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo che aveva minacciato la moglie e i due figli utilizzando una roncola e un coltello. Le armi improvvisate, ma non meno pericolose sono state trovate dagli uomini in divisa durante la perquisizione veicolare e sottoposti a sequestro.

A quel punto la donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito per maltrattamenti in famiglia. Così, dopo le formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere di Borgo San Nicola su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.