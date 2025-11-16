San Nicola di Casole: il monastero abbandonato che sussurra al vento di Otranto

Nel silenzio di una terra baciata dal Mare, a pochi passi da Otranto e dal faro di punta Palascia, si nascondono le tracce di uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del Salento: il Monastero di San Nicola di Casole, un gioiello dove storia e natura si intrecciano senza fretta. Questo antico cenobio, costruito per volere di Boemondo I, principe di Taranto e di Antiochia, si staglia come testimone silenzioso di un passato di grande splendore culturale.

Un faro di sapere nel cuore del Mediterraneo

Immerso in un paesaggio dove il mare Adriatico incontra la costa rocciosa, in un luogo strategico tra Oriente e Occidente, il monastero divenne in poco tempo un prestigioso centro culturale, una vera e propria Università ante litteram che poteva vantare una rinomata Biblioteca, ricca di ogni genere di libri e uno Scriptorium, uno straordinario centro di produzione letteraria, grazie alla paziente opera dei monaci amanuensi che non solo trascrivevano pergamene, manoscritti e codici, ma li decoravano e impreziosivano, trasformandoli in tesori di conoscenza. Si racconta che abbia ospitato anche un circolo di poeti di lingua greca, case per gli studenti e una scuola di pittura e minuatura.

Oggi di Casole restano soltanto rovine, ma non è difficile immaginare quanto fosse straordinario questo luogo in cui si può ancora percepire l’eco di un tempo in cui l’abbazia non era solo un luogo di preghiera, ma un fulcro straordinario di cultura e sapere. Era un ponte culturale nel cuore del Mediterraneo, in un’epoca in cui ponti se ne costruivano davvero pochi. Nel romanzo Il nome della Rosa di Umberto Eco, il monaco-miniatore Adelmo da Otranto proviene da San Nicola. Come di Casole era il monaco Pantaleone, autore del bellissimo mosaico nella Cattedrale, che per alcune figure pare si sia ispirato al Physiologus, un bestiario che nelle sue pagine descrive animali fantastici e reali. Grandi e piccoli. Comuni o molto rari.

1480: l’alba che cancellò lo splendore

La stagione d’oro del monastero fu interrotta brutalmente nel 1480, quando l’esercito turco, guidato da Akmet Pascià, si presentò alle porte della città che passerà alla storia per il sacrificio dei suoi 800 martiri. Il monastero di Casole, forse anche per la sua posizione geografica, non fu risparmiato. Occupato, in parte distrutto e svuotato del suo immenso patrimonio di testi e opere d’arte, il sito da quel momento fu segnato da un inesorabile destino, anche dopo che Alfonso d’Aragona riconquistò Otranto. Da allora, ha subito un lento declino, come raccontano le sue rovine che, a chi sa ascoltare, parlano di un passato glorioso e affascinante.

L’abbandono del monastero continuò fino al 1527, anno in cui Clemente VII emanò la bolla Ad apostolicae dignitatis, con la quale concedeva a Otranto dei privilegi per riparare i danni causati dai Turchi e consigliava che almeno una parte venisse utilizzata per riparare la chiesa dell’abbazia di Casole, «distrutta e trasformata in stalla per animali», ma il monastero non riuscì mai più a riconquistare l’antico splendore.

La magia di un luogo che resiste al tempo

San Nicola di Casole è un luogo per chi ama i dettagli nascosti, per chi insegue le storie dimenticate e per chi vuole capire davvero l’anima del Salento: un territorio che non è solo spiagge e movida, ma un mosaico di culture, popoli e spiritualità.

Se ti trovi a Otranto, ritagliati del tempo per visitare il monastero di Casole,un gioiello che si offre a chi sa guardare oltre le rovine. Lascia che il vento racconti ciò che resta di una delle più affascinanti meraviglie del Medioevo.

Potresti sorprenderti scoprendo che alcune delle emozioni più intense non nascono davanti a monumenti perfetti, ma tra le pietre sbriciolate di un luogo che continua a parlare.

