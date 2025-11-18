Scontro frontale sulla Via Emilia , morta 52enne originaria di Neviano

Una notizia drammatica scuote la comunità salentina, Cosima Cuppone, 52enne originaria di Neviano e residente da tempo a Terranova dei Passerini ( in provincia di Lodi), ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Via Emilia, nel territorio di Secugnago.

L’impatto fatale si è verificato poco prima delle ore 10.00. La vittima, era alla guida della sua utilitaria e procedeva in direzione Lodi. La tragedia è avvenuta nel momento in cui la donna stava imboccando la strada all’ingresso di Secugnago.

In quel frangente, sulla corsia opposta, è sopraggiunta una Fiat Stilo che stava percorrendo il rettilineo. Lo scontro è stato frontale e violentissimo, non lasciando scampo alla donna.

La forza dell’impatto è stata tale da sbalzare l’utilitaria nel campo a lato della strada, a diversi metri dal punto d’urto.

Anche la Fiat Stilo, condotta, è terminata fuori carreggiata. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia per i rilievi.

Purtroppo, per la 52enne, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul luogo dell’incidente. Il giovane alla guida della Stilo è invece rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

La vittima, impiegata in una residenza sociosanitaria a Codogno, viveva da anni a Terranova dei Passerini.