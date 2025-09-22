Donna 84enne muore in mare dopo un malore, tragedia a San Foca

Una tranquilla mattinata di sole si è trasformata in tragedia a San Foca, dove una donna di 84 anni ha perso la vita in mare a causa di un improvviso malore.
La vittima, originaria di Castri di Lecce, si era immersa da pochi minuti quando, improvvisamente, ha iniziato a sentirsi male.
Alcuni bagnanti, accortisi delle difficoltà dell’anziana, non hanno esitato a intervenire per riportarla a riva. Immediato l’intervento di un bagnino, il quale ha prontamente utilizzato un defibrillatore per tentare la rianimazione. Pochi minuti dopo è arrivato sul posto anche i sanitari del 118, allertati dai presenti.
Nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori e il rapido impiego dei dispositivi medici, ogni tentativo di rianimare la donna è purtroppo risultato vano.
Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente i familiari della donna, informati dell’accaduto. Presente anche la Polizia Locale di Melendugno, che ha raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.