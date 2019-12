Muore mamma Jolanda, il dolore più grande per Albano Carrisi

Dopo la scomparsa di Don Carmelo, mamma Jolanda era diventata il punto di riferimento della famiglia di Albano Carrisi. Un pilastro nella vita del cantante di Cellino San Marco, famoso in tutto il mondo per la sua grande voce e la storia d’amore con Romina Power, figlia della star di Hollywood, Tyron, che aveva fatto sognare. In ogni occasione pubblica, l’ugola salentina ha sempre riservato parole piene di affetto e riconoscenza per quella donna che lo aveva spinto e incoraggiato in ogni sua sfida, professionale e privata.

Jolanda, l’origine del mondo di Albano

Albano ha sempre definito la madre come “l’origine del suo mondo” e “la principale donna della sua vita”. Una donna di altri tempi, Jolanda Ottino, che il 2 gennaio avrebbe compiuto 97 anni. Una madre straordinaria che l’artista ha descritto come “rivoluzionaria” perché capace di seguire sempre i suoi sogni a costo di rompere ogni schema. Una donna passionaria che per seguire l’amore della sua vita, Carmelo Carrisi, è scappata di casa in bicicletta per raggiungerlo e poi sposarlo.

Un rapporto esclusivo

I rapporti delle madri con i figli maschi sono sempre speciali ma quello tra Albano e Jolanda era veramente esclusivo. Una madre che non aveva mutato il suo modo di essere nemmeno dopo i successi internazionali, cinematografici e musicali, dell’amato figlio.

E Albano aveva ricambiato tutto quell’amore con un programma “Madre mia” dedicato proprio a lei e che narra la storia di questa donna eccezionale. Le due puntate sono andate in onda su Rete 4 la scorsa estate. La storia di Jolanda e attraverso i suoi occhi la storia del nostro Paese. Un altro dei capolavori di Albano.

Un dolore troppo grande

Albano oggi piange la scomparsa di quel faro luminoso che ha consentito di navigare sereni nel mare della vita non solo ad Albano ma a tutta la grande famiglia Carrisi.

Gli occhi rossi, il cuore spezzato non impediranno però di sorridere al pensiero che ad attendere Jolanda, in fondo ad un tunnel di luce, ci sia stato papà Carmelo. Semplicemente, da oggi, Albano e la sua famiglia avranno un angelo in più nel cielo.

E non è un angelo qualsiasi ma l’angelo custode che li proteggerà per sempre: mamma e nonna Jolanda.

ph. kontrokultura.