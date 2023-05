Scivola sugli scogli e batte la testa, muore turista in vacanza nel Salento

Si trovava nel Salento in vacanza, ma a causa di un incidente ha perso la vita.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Tricase Porto. Una donna, una turista tedesca, infatti, mentre camminata sugli scogli è caduta, sbattendo violentemente la testa. Le ferite riportate non le hanno lasciato scampo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Da una prima ricostruzione, si trovava nei pressi del muraglione, quando, ripetiamo, ha perso l’equilibro ed è caduta sbattendo il capo con violenza.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarla, ma per lei non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate in seguito al sinistro.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire cosa abbia potuto portare all’accaduto.