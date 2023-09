Mentre gioca a tennis viene colto da malore, muore avvocato salentino

Stava giocando a tennis, quando, all’improvviso, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati immediati, ma nonostante ciò è morto non appena è giunto in ospedale.

Tragedia questa mattina presso il Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce, dove, l’avvocato Cosimo Ruppi, ripetiamo, mentre stava giocando una partita ha accusato un malore.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al professionista, per poi condurlo a sirene spiegate, in codice rosso presso ,l’ospedale “Vito Fazzi”, ciononostante, però, non è servito a nulla, perché, poco dopo l’arrivo presso il nosocomio leccese, il suo cuore ha smesso di battere.