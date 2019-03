Muore in ospedale per un’emorragia polmonare: disposta l’autopsia. Cinque medici indagati

Disposta l’autopsia per fare luce sulla morte di un piazzaiolo, deceduto ieri mattina al “Vito Fazzi”. Il pm Paola Guglielmi, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati, i nominativi di cinque medici, con l’accusa di omicidio colposo. Il conferimento dell’incarico al medico legale Roberto Vaglio si terrà il 3 aprile prossimo.

L’esame servirà a stabilire se vi siano responsabilità a carico dei dottori che lo hanno avuto in cura.

I primi accertamenti hanno preso il via dopo la denuncia dei familiari di Sergio De Giovanni, 54 anni di Lecce. Sono assistiti dall’avvocato Marco Elia.

I parenti del paziente deceduto hanno sporto subito denuncia presso il posto fisso di polizia dell’ospedale e successivamente è stata informata l’autorità giudiziaria.

L’uomo si trovava momentaneamente ricoverato, dalla notte precedente, nel reparto di Chirurgia toracica (non vi erano posti liberi in quello di Pneumologia), per un’emorragia polmonare. In precedenza, De Giovanni era stato sottoposto a un intervento per curare una neoplasia polmonare presso lo Ieo (Istituto europeo oncologico) con sede a Milano.