Tragedia in Via Bari, 50enne cade dal quarto piano e perde la vita

Cade dal balcone di un’abitazione che si affaccia su via Bari e perde la vita, sul colpo. La tragedia si è consumata, questa mattina, alla periferia di Lecce, nella zona 167. Ancora non si conosco le cause che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli uomini delle forze dell’ordine fare chiarezza. Per questo nessuna pista, al momento, può essere esclusa. La più accreditata è quella della tragedia durante alcuni lavori domestici. Sembra che l’uomo fosse salito sul terrazzo per controllare alcune cose e da lì – o dal balcone, come era stato detto in un primo momento – abbia perso l’equilibrio e sia precipitato al suolo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo – Paolo Tomasone, 60enne – si trovava sul balcone al quarto piano del palazzo, nella casa di proprietà del suocero. All’improvviso, per cause ancora tutte da ricostruire, è caduto. Un volo di diversi metri che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’auto medica e un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo dei sanitari di evitare il peggio è stato vano. Gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso: troppo gravi, evidentemente, le ferite riportate nell’impatto con il suolo.

Con loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine e della Scientifica che stanno compiendo tutti i rilievi del caso per stabilire le cause che hanno portato al dramma. Come detto non si sa se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità, anche se quest’ipotesi è quella più accreditata: sembrerebbe, infatti, che l’uomo stesse svolgendo alcuni lavori domestici sul balcone e fosse salito sul terrazzo per verificare alcune cose prima di mettersi in attività. Forse ha perso l’equilibrio oppure è caduto a causa di un malore. Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.