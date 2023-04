Scontro tra auto e moto a Tricase finisce in tragedia, perde la vita 21enne

Il fine settimana che porta alla festività del 1° maggio, si è aperto con un incidente mortale, un’altra tragedia andata in scena sulle strade del Salento.

Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 19.00, quando nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento sulla strada che da Tricase conduce a Tricase Porto, ha perso la vita Antonio Manno, 21enne del posto.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo, in sella alla sua Honda Cbr, si sarebbe scontrato con una Volkswagen Golf. L’impatto tra i due mezzi è stato fatale per il 21enne che, sbalzato dalla sella, è caduto sull’asfalto, perdendo la vita quasi sul colpo.

Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il conducente della due ruote di grossa cilindrata, ma il tutto è stato inutile. Le condizioni del giovane sono apparse disperate, ma gli operatori hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano: per lui non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della Compagnia del posto, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente.

La notizia ha attraversato il paese nel giro di pochi minuti: in tanti, tra cui molti amici della vittima, si sono precipitati sul punto dove è avvenuto l’incidente.