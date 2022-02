Travolto dal treno nella stazione di Squinzano, perde la vita un 44enne

Ancora non si conoscono le cause e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, al momento, però, non è esclusa alcuna pista, compresa quella del suicidio, forse, la più ipotizzata.

Tragedia in mattinata presso la stazione di Squinzano. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 13.00, quando un 44enne V.C., queste le iniziali, è stato travolto dal treno che da Lecce porta a Venezia.

Sul posto del dramma sono giunti i Carabinieri della Stazione locale, gli agenti di Polizia Ferroviaria di Lecce e, naturalmente, i sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo.

Immediatamente sono partiti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

A causa dell’incidente ferroviario, il traffico ha subito rallentamenti.