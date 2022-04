Stroncato da un malore a 45 anni dopo la partita di tennis, comunità di Castro in lutto

Era appena rincasato dopo aver giocato una partita di tennis con gli amici e stava facendo la doccia, quando si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto.

La comunità di Castro piange Gianluigi Ciriolo, 45enne del posto, morto nella giornata di ieri a causa di un malore.

L’uomo, ripetiamo, si trovava sotto la doccia, quando i familiari hanno udito un tonfo, si sono precipitati nel bagno e lì lo hanno trovato accasciato sul pavimento.

Immediatamente hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva smesso di battere.

La notizia ha sconvolta la comunità rivierasca, il 45enne, infatti, era molto conosciuto e ben voluto dai suoi concittadini. “Ciao Gianluigi”, ha scritto sul proprio profilo facebook il primo cittadino, Luigi Fersini, ricordandolo, ma messaggi di stima e affetto sono giunti anche dal vicesindaco Alberto Antonio Capraro e da tantissime altre persone.

(Foto tratta dal profilo facebook di Gianluigi Ciriolo)