Tragedia nella notte di Ferragosto a Porto Cesareo, non ce l’ha fatta il 58enne ferito nell’esplosione

Non ce l’ha fatta il 58enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione nella notte di Ferragosto di un’abitazione a Porto Cesareo.

L’incidente è avvenuto intorno all’1:00 di notte in via dei Bacini, quando una violenta deflagrazione ha sventrato un bilocale. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. I tre occupanti dell’abitazione, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Purtroppo, nonostante le cure mediche, l’uomo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo scoppio.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e accertare le cause precise dell’esplosione. La villetta è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici.