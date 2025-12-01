Travolto da un’auto mentre si trova in sella alla bicicletta, muore 66enne sulla Nardò-Copertino

Il sinistro è avvenuto dopo le 18.00. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Un fatale incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 66 anni, originario di Copertino. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Copertino a Nardò. La vittima, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stata travolta da una Smart. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La dinamica esatta dell’impatto è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi di rito. L’episodio si è verificato dopo le 18.00.

Immediata è scattata la chiamata al numero unico di emergenza. Sul luogo dell’incidente è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo per strappare il 66enne alla morte è risultato vano. Il decesso è avvenuto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire l’intervento delle autorità competenti. Le Forze dell’Ordine  hanno avviato i rilievi per stabilire con precisione le cause e le responsabilità del sinistro.

