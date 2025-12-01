Travolto da un’auto mentre si trova in sella alla bicicletta, muore 66enne sulla Nardò-Copertino

Un fatale incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 66 anni, originario di Copertino. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Copertino a Nardò. La vittima, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stata travolta da una Smart. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La dinamica esatta dell’impatto è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi di rito. L’episodio si è verificato dopo le 18.00.

Immediata è scattata la chiamata al numero unico di emergenza. Sul luogo dell’incidente è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo per strappare il 66enne alla morte è risultato vano. Il decesso è avvenuto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire l’intervento delle autorità competenti. Le Forze dell’Ordine hanno avviato i rilievi per stabilire con precisione le cause e le responsabilità del sinistro.