Cane legato all’auto e trascinato sull’asfalto fino alla morte, denunciato un anziano

Una vendetta molto violenta, nei confronti di un animale. L’avrebbe legato alla propria auto, trascinato sull’asfalto, per liberarsene ma anche per infliggere una punizione. È indagato un pensionato che avrebbe ‘punito’ in maniera atroce il cane colpevole di aver ucciso le galline dell’uomo.

Il fatto sarebbe successo a Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, e non è passato inosservato. Infatti, l’anziano, originario di Cocumula, frazione di Minervino di Lecce, è stato denunciato. Ad avvisare le autorità dell’accaduto, sono state le Guardie per l’Ambiente che hanno assistito alla scena violenta: infatti, le guardie avrebbero visto l’uomo trascinare il cane che era legato all’auto.

Vani i tentativi di soccorso per l’animale. Una volta allertati i Carabinieri e iniziate le operazioni di soccorso per il cane, i veterinari nulla hanno potuto contro le barbarie subite dal povero animale che, probabilmente già mentre veniva trascinato, era deceduto.