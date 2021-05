Scontro tra auto in pieno centro cittadino, perde la vita 87enne di Matino

Si trovava alla guida della propria autovettura, una Fiat Punto, in Corso Roma a Matino, quando, per cause ancora da chiarire, il suo mezzo si è scontrato con una Bmw, immediatamente sono scattati i soccorsi, ma giunto in ospedale l’uomo è deceduto.

Le strade del Salento sono ancora una volta scenario di un grave sinistro stradale dove, purtroppo si registra una vittima.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.00, quando nel pieno centro della cittadina salentina a causa dell’impatto tra le due autovetture, Donato Coppola, 87enne del posto, è rimasto gravemente ferito.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportarlo a sirene spiegato in codice rosso in ospedale.

Una volta giunto presso il nosocomio, però, i tentativi dei medici sono stati vani e l’uomo e spirato poco dopo. Troppo gravi i danni riportati nell’impatto tra la sua macchina e quella condotta da un 22enne anch’egli di Matino.

Sul luogo della tragedia anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i fatti. Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro e le immagini di possibili telecamere di videosorveglianza presenti in zona.