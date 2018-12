Il mondo della pasticceria salentina piange per la scomparsa di Giuseppe Serino, patron di Dentoni

Combatteva da tempo contro una brutta malattia, ma la notizia della scomparsa di Giuseppe Serino, patron della storica pasticceria Dentoni di Torre dell’Orso è arrivata inaspettata in una tiepida mattina di inizio dicembre.

Se ne va a 62 anni dopo aver conquistato anche i palati più sopraffini. Non c’è salentino che non abbia assaggiato, almeno una volta, una delle sue dolce creazioni. Dal gelato, immancabile nelle tante notti d’estate trascorse nella marina di Melendugno, alla torta crepes, una delle invenzioni più riuscite e più amate nei suoi quasi 40anni di attività. Senza dimenticare i pasticciotti, forse tra i più buoni che si possono mangiare nel tacco dello stivale.

Insieme all’inseparabile moglie, Clelia Panarese aveva fatto scuola di imprenditoria, fondando un piccolo regno della pasticceria a conduzione familiare, diventato un punto di riferimento anche per i tanti turisti che, ogni anno, affollano la costa adriatica. Un regno vista mare, dove si affrontavano file lunghissime senza lamentarsi pur di assaggiare una delle sue bontà. La gente, del posto o “straniera”, metteva in conto di dover aspettare, ma tornava sempre perché soltanto lì si sentiva a casa.

La bontà dei suoi prodotti unita alla bellezza mozzafiato del panorama non erano l’unico biglietto da visita per chi varcava la soglia della rivendita che, da qualche anno, si era spostata nell’ex Caffè del Teatro. La professionalità e la gentilezza hanno fatto il resto, rendendo “Dentoni” conosciutissima, anche fuori dai confini locali. Basta leggere le recensioni su Tripadvisor per rendersi conto che qualità può far rima con cortesia.

Ciao Peppe, sipario

«È morto un amico, un esempio di straordinaria dedizione al lavoro e alla famiglia. Oggi è una giornata molto triste per noi che gli abbiamo voluto bene sentendoci sempre ricambiati. Ci aveva illuso di poter vincere anche questa battaglia, lui che era un grandissimo combattente. Abbracciamo Clelia e la famiglia tutta» scrive Mariangela sul profilo facebook del bar-pasticceria. Ma è solo uno dei tantissimi commenti di chi considerava Giuseppe un’istituzione, un simbolo di Torre dell’Orso.

Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione di Leccenews24 che si unisce al dolore per questa perdita che è di ogni cliente e dell’intero Salento.