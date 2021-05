Tragedia a Galatina, trovato un uomo senza vita in casa. Si indaga

È stata una domenica tragica per Galatina dove oggi un uomo di 41 anni è stato ritrovato morto in casa. Per l’uomo, infatti, non c’è stato nulla da fare quando è stato ritrovato nell’appartamento di via Soleto, dove è venuto a mancare probabilmente per overdose.

Sul posto sono intervenuti i primi soccorsi del 118 e gli agenti della Scientifica ma, al loro arrivo, non c’era più nulla da fare. Il tragico ritrovamento è avvenuto verso l’ora di pranzo di oggi. Il corpo del 41enne è stato trasportato presso il Vito Fazzi di Lecce per effettuare l’autopsia.

Al momento non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’accaduto, anche che a causare il decesso sia stato un abuso di sostanze stupefacenti.

Maggiori dettagli a seguire.