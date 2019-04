Con la moto scivola sull’asfalto e viene travolto da un’auto. Perde la vita 53enne originario di Porto Cesareo

Il Salento pianga ancora un figlio della sua terra trasferitosi in un’altra regione.

Comunità di Porto Cesareo in lutto per la morte in un incidente stradale di Marcello De Pace, 53enne originario della cittadina rivierasca. L’uomo viveva da diversi anni a Civita Castellana in provincia di Viterbo.

De Pace viaggiava a bordo della sua moto, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull’asfalto. In quel momento sopraggiungeva un’autovettura, una Dacia, che non ha potuto evitarlo travolgendolo in pieno. L’impatto è stato devastante e il 53enne è morto sul colpo.

Sul posto non appena dato l’allarme sono prontamente giunti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constarne il decesso, insieme a loro gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti.

Illesi i conducenti della Dacia e di una Lancia Y, che si trovava dietro il mezzo di fabbricazione rumena, coinvolta anch’essa nel sinistro.