Scontro tra auto sulla Strada Provinciale del Pollino, muore militare salentino

È di due vittime, di cui un Tenente originario di Matino, Riccardo Latino, il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla Strada Provinciale del Pollino che da Marina di Grosseto porta al capoluogo della Maremma.

Insieme a lui è morto anche il Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, materano e sono rimasti feriti altri quattro militari, tutti appartenenti all’Aeronautica.

Il sinistro intorno dopo le 8.00, quando per cause ancora da chiarire si sono scontrate due auto, ad avere la peggio, ripetiamo, Latino e Guglielmucci. Dai primi riscontri sembrerebbe che il militare salentino viaggiasse da solo su uno dei due mezzi.

Le due vittime erano in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle e si trovavano in missione in Toscana per attività addestrative