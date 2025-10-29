Ennesimo incidente sul lavoro a Lecce, operaio 67enne muore folgorato

E’ di un morto il tragico bilancio dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuti nel Salento.

Nella mattinata di oggi, infatti, Lecce , un operaio di 67 anni, Allushaj Limos, di origine albanese e residente a Lecce, ha perso la vita in Via Vecchia Frigole.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato nella realizzazione di un muretto a secco, quando, mentre manovrava una pompa impastatrice di cemento, il braccio meccanico del mezzo avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione della linea elettrica.

Nonostante la prontezza dei soccorsi, con l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il 67enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo messa in sicurezza l’area; Polizia, Carabinieri per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica e gli ispettori dello Spesal.