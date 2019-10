Si ferisce con una motosega e muore dissanguato in campagna. Tragedia a Calimera

Dramma a Calimera, dove un pensionato 67enne del posto, Paolo Pascali, ha perso la vita in un incidente con una motosega.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, con la passione per la campagna, stava svolgendo alcuni lavori nel suo terreno, in località Le Rute, sulla strada che conduce a Melendugno. Ad un certo punto, per cause ancora tutte da chiarire, mentre stava potando alcuni alberi di ulivo, qualcosa è andato storto. L’attrezzo gli avrebbe reciso l’arteria radiale del polso sinistro. Una ferita, putroppo, fatale.

Sono stati i familiari, preoccupati quando non lo hanno visto tornare a casa, a lanciare l’allarme. Poi la tragica scoperta. La scena che si sono trovati davanti era drammatica: il pensionato era riverso sul terreno, in una pozza di sangue. Morto, probabilmente, poco dopo l’incidente.

Ogni soccorso è stato vano. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso e i Carabinieri della locale stazione per tentare di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Poco dopo, è arrivato anche il magistrato di turno che, dopo le formalità di rito, ha deciso di restituire il corpo ai familiari per i funerali.

Sconvolta e incredula l’intera comunità. Pascali era descritto un uomo buono, molto stimato in paese.