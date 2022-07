Vie di fuga non garantite e kg 100 di carne non tracciati, sanzioni per 13mila euro a una ditta a Torre dell’Orso

Un’operazione a largo raggio che ha visti impegnati i militari della Compagnia di Lecce, insieme ai colleghi del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) e Nas del capoluogo.

Nel corso della serata, durante un servizio coordinato a Melendugno e le sue marine, Monteroni e San Pietro in Lama, i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, hanno conseguito una serie di risultati molto importanti.

Torre dell’Orso

Gli uomini della “Benemerita” del Nil, a seguito di una verifica presso una ditta hanno riscontrato una serie di violazioni tra le quali: aver installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione; non aver predisposto misure idonee per lo stoccaggio dei materiali al fine di garantire vie di fuga e altre violazioni amministrative. Per questi motivi sono state elevate un’ammenda di 12.356,00 euro e sanzioni amministrative per 7500,00 euro.

Il Nas, poi, presso la stessa azienda, ha contestato un’altra serie di irregolarità come: aver detenuto ai fini della somministrazione, alimenti privi di tracciabilità per circa 100 kg di carni surgelate sottoposti a sequestro; aver realizzato un deposito di alimentari privo di notifica ai fini della registrazione; mancanza dei requisiti minimi igienico sanitarie e la mancata applicazione delle procedure di haccp previste dal manuale di autocontrollo. In questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva pari a 5.500,00 euro.

San Foca

Durante un controllo presso un esercizio è stato contestato un illecito amministrativo per attività di intrattenimento musicale protratto oltre la mezzanotte in violazione dell’ordinanza comunale e comminata la violazione per aver organizzato una festa con oltre 100 persone senza alcuna autorizzazione.