Domenica tranquilla, sanzionate solo le passeggiate di coppia. I dettagli dalla Polizia Locale

Forse le nuove che di tanto in tanto hanno fatto capolino nel cielo hanno scoraggiato più di qualcuno a muoversi da casa, o forse tutti sono ancora più rispettosi delle regole prima di varare la Fase 2 dell’emergenza. Fatto sta che la settima domenica di lockdown è stata a dir poco tranquilla per la Polizia Locale di Lecce che oggi ha raccolto appena 68 autocertificazioni.

Spostamenti tutti nella norma: hanno fatto eccezione soltanto tre casi. Si tratta, in particolare di una coppia di San Donato fermata in viale Lo Re, un’altra di leccesi a passeggio in viale Cavallotti, e una signora che si recava a casa di un amico.

Questi gli spostamenti ingiustificati sanzionati dalle pattuglie della polizia locale. I controlli, come di consueto si sono svolti in vari punti del capoluogo e delle sue marine. Domenica senza grossi affanni anche per le due squadre di piloti di Polizia Locale, Protezione Civile e Settore Ambiente che hanno sorvolato con i droni le spiagge e l’entroterra in mattinata e nel primo pomeriggio.