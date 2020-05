Non ce l’ha fatta l’anziano ciclista travolto da un furgone sulla 101

L’incidente a pochi passi dallo svincolo per la statale 101, la corsa al “Vito Fazzi” di Lecce, il ricovero d’urgenza poi il drammatico epilogo. Non ce l’ha fatta l’anziano ciclista travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta alla periferia di Gallipoli, a pochi passi dall’Ospedale. Le ferite riportate nell’impatto con il mezzo pesante devono essere state troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere poche ore il sinistro.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.00, quando l’uomo (di cui non si conoscono le generalità) è stato investito dal mezzo pesante. Dinamica tutta da ricostruire. Toccherà ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia gallipolina, giunti sul luogo dello ‘scontro’ per i rilievi del caso, fare chiarezza sull’accaduto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automibilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il posto, i sanitari che hanno soccorso l’uomo hanno capito subito la gravità della situazione. Da qui, la corsa a sirene spiegate verso il Vito Fazzi, dove è arrivato in codice rosso. Il ciclista è stato affidato alle cure dei medici, ma il suo quadro clinico è peggiorato e non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il camion è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti di rito. Il conducente, come atto dovuto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.