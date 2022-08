Malore fatale nelle acque di Santa Caterina, muore un ex commissario di polizia

Il malore improvviso, mentre si trovava sul litorale di Santa Caterina, poi i soccorsi, disperati, per cercare di evitare una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei tanti salentini e turisti che in questo mercoledì di agosto affollavano il circolo nautico della marina. Non ce l’ha fatta Antonio Crocetta, ex commissario di polizia di Nardò, dove ogni anno tornava in vacanza dopo la pensione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, poco dopo le 9.00 l’87enne di Corato, in provincia di Bari, si è sentito male. Un malore improvviso che si è concluso in tragedia. Sono stati alcuni bagnanti a chiedere aiuto quando hanno capito che qualcosa non andava, ma i soccorsi del bagnino del club e dei sanitari del 118, purtroppo, sono stati inutili. A nulla sono valse le manovre di rianimazione.

L’uomo, considerato più uno di casa che un turista, è spirato davanti agli occhi dei propri figli. Era conosciuto da tutti nella zona perché per anni, prima di andare in pensione, era stato il commissario di polizia di Nardò. E a Nardò tornava ogni anno, con la figli che hanno assistito al dramma. La salma è stata restituita ai familiari per un ultimo saluto.